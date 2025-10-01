9 пострадали след катастрофа между бус и спрял тир на столичния бул. Илиянци.

Шофьорът е в шоково състояние и бе транспортиран към УМБАЛ “Царица Йоана - ИСУЛ”, в момента преминава през различни прегледи. По първоначални данни шофьорът е без опасност за живота.

От СДВР потвърдиха, че возените хора са законно пребиваващи у нас узбекистански работници.

Сигналът към спешна помощ постъпва малко след 14 ч. следобед, съобщиха за bTV от Спешна помощ.

9 пострадали след катастрофа между бус и тир в София (СНИМКИ)

Към мястото незабавно са изпратени четири линейки. Спешните медици на място са оказали помощ на 9 пострадали от буса, който е превозвал работници.

Още един човек е откаран към ИСУЛ. Той е пътник от микробуса, който е прегледан. Не са установени сериозни травми при прегледите.

