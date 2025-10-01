9 пострадали след катастрофа между бус и тир в София (СНИМКИ)

9 пострадали след катастрофа между бус и спрял тир на столичния бул. Илиянци.
Шофьорът е в шоково състояние и бе транспортиран към УМБАЛ “Царица Йоана - ИСУЛ”, в момента преминава през различни прегледи. По първоначални данни шофьорът е без опасност за живота.
От СДВР потвърдиха, че возените хора са законно пребиваващи у нас узбекистански работници.
Сигналът към спешна помощ постъпва малко след 14 ч. следобед, съобщиха за bTV от Спешна помощ.
Към мястото незабавно са изпратени четири линейки. Спешните медици на място са оказали помощ на 9 пострадали от буса, който е превозвал работници.
Още един човек е откаран към ИСУЛ. Той е пътник от микробуса, който е прегледан. Не са установени сериозни травми при прегледите.
