Русия и Украйна си размениха по 185 военнопленници, обяви руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Ведомството каза, че в добавка към военнослужещите 20 цивилни също са били върнати в Русия, но не даде повече подробности.

Москва допълни, че размяната се е състояла по силата на споразуменията, постигнати по време на последния кръг мирни преговори лице в лице с Украйна в Истанбул на 23 юли.

В момента руските военнослужещи и цивилните се намират на територията на Беларус, където им се оказва необходимата психологическа и медицинска помощ.

