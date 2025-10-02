Оранжев код за силен вятър и интензивни валежи е обявен в 20 области у нас в петък, 3 октомври. Там се очакват около 50 литра на квадратен метър.

В областите София, Благоевград, Пазарджик, Силистра и Добрич е обявено предупреждение от втора степен, където се очакват около 30-35 литра на квадратен метър.

В планинските райони над 600-800 метра надморска височина дъждът ще преминава в сняг. По високите проходи ще има и навявания.

Оранжев код за силен вятър и морско вълнение е обявен и по Черноморието.

Минималните температури в петък ще бъдат между 4 и 9 градуса, а максималните на повечето места ще са между 6 и 11 градуса. В София максималната температура ще е около 5, а в Пловдив - около 10 градуса.

По-топло ще бъде във Варна и Бургас, където максималната температура ще достигне 18-19 градуса. В края на петъчния ден предстои валежите от югозапад да спират. Вятърът в Източна България ще се задържи умерен и силен, а в Западна - умерен от запад-северозапад.

Облачно и с валежи, но вече на по-малко места - такава остава обстановката в събота. Над Западна България облачността ще се разкъсва, а в неделя над цялата страна ще намалее до предимно слънчево.

Предстои и слабо повишение на дневните температури. През първите дни от новата седмица обаче облачността отново ще се увеличи и на места се очакват валежи.

