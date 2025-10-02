dalivali.bg
Slate: Доналд Тръмп налага насилствено „патриотично" пренаписване на историята, изчезват исторически табели

МВнР за „Глобална флотилия Сумуд": Задържаните лица поетапно се отвеждат към израелското пристанище Ашдод
38 дни след раждането: Депутатка отиде с бебе в скута на заседание на комисия (ВИДЕО)

МВнР за „Глобална флотилия Сумуд“: Задържаните лица поетапно се отвеждат към израелското пристанище Ашдод

38 дни след раждането: Депутатка отиде с бебе в скута на заседание на комисия (ВИДЕО)

Кметът на "Триадица": Починалият мъж в изгорелия склад бил скитник

Сарафов е домакин на Четвъртия форум на главните прокурори от Балканските страни

Районна прокуратура-Варна ще разследва насилие в детската градина в Каблешково

Дете се изгуби в крумовградско село

Желязков за задържания българин: Информирали сме израелските власти

Двама загинали при безпрецедентно насилие в Мароко

„Оркестърът на народа“: Мащабно изследване разкрива неизвестни страници от историята на Гвардейския духов оркестър
Дъждовете в планините преминават в сняг - кога ще спрат?

Снежна покривка от няколко сантиметра вече има и на Черни връх

Хижа Алеко

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:11 ч. 02.10.2025 г.

Заради застудяването в планините и планинските райони дъждовете преминават в сняг.

Снежна покривка от няколко сантиметра вече има и на Черни връх.

Сняг падна и по високите части на планините в Западна, Централна и Южна България. Прогнозата е утре следобед и привечер валежите да намалеят и спрат.

Първи сняг на Витоша - бъдете напълно оборудвани за зимни условия (СНИМКИ)

Но днес в 10 области от страната важи оранжев код за силен вятър и значителни валежи. Те са в Западна, Централна и Южна България, където се очакват количества до около 50 литра на квадратен метър за денонощието.

В районите с жълт код - до около 35 литра на квадратен метър. Шофирайте още по-внимателно заради усложнената обстановка.

Сняг вали на Петрохан, ниска е видимостта, има опасност от паднали дървета (ВИДЕО)

До довечера границата на снеговалежите ще се понижи и има условия за натрупване върху листната маса, счупване на клони и дървета.

