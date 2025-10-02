Дъждовете в планините преминават в сняг - кога ще спрат?

Заради застудяването в планините и планинските райони дъждовете преминават в сняг.

Снежна покривка от няколко сантиметра вече има и на Черни връх.

Сняг падна и по високите части на планините в Западна, Централна и Южна България. Прогнозата е утре следобед и привечер валежите да намалеят и спрат.

Но днес в 10 области от страната важи оранжев код за силен вятър и значителни валежи. Те са в Западна, Централна и Южна България, където се очакват количества до около 50 литра на квадратен метър за денонощието.

В районите с жълт код - до около 35 литра на квадратен метър. Шофирайте още по-внимателно заради усложнената обстановка.

До довечера границата на снеговалежите ще се понижи и има условия за натрупване върху листната маса, счупване на клони и дървета.