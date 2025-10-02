Сняг вали и на прохода Петрохан.

Въпреки началото на есента, за Петрохан не е необичайно в това време от годината да има снеговалежи. Температурите са около нулата, но много бързо падат. Снежната покривка е между 2-3 см.

На изкачване има много гъста мъгла с видимост до 50 м. Тъй като листата на дърветата все още не са паднали, по пътя има много клони, натежали от снега, върху пътното платно.

Не е изключително да се затвори прохода. Пътното платно в най-високата част не се чисти към този момент. Все още не са излезли снегорините.

