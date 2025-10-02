В 10 области от страната е обявен е оранжев код за значителни валежи. По планинските райони привечер и през нощта срещу 3 октомври ще преминават в сняг и ще се натрупа снежна покривка.

Количествата локални ще достигнат до 50 литра на квадратен метър. Има опасност от падащи клони и дървета поради мокрия сняг. Значителни валежи също се очакват и в останалите райони от Западна и Централна България, както и югоизточните райони, където е обявен жълт код. Предупреждения има и за силен вятър със скорост до 70 км/ч в Източна и Северозападна България, както и в югоизточните райони. Жълт код за силен вятър и морско вълнение също е обявен по цялото Черноморие.

Снимка: bTV

През следващото денонощие ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Значителни количества очакваме в Западна и Централна България. Вятърът ще е умерен, в Източна България - силен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход, минималните - между 6° и 11°, а максималните - между 8° и 13°. През нощта срещу петък с понижението на температурите на много места в Западна България дъждът ще преминава в мокър сняг.

Снимка: bTV

В петък валежите ще продължат, в много райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще остане ветровито, с умерен, в Източна България силен вятър от североизток. Застудяването продължава - в планинските райони от Западна България на височина над 600 - 700 метра дъждът ще се примесва или временно ще преминава в сняг. В планините ще продължи да се натрупва снежна покривка. Следобед от югозапад валежите ще започнат да спират. В събота в източните райони ще се задържи облачно, на места с валежи от дъжд, но вече слаби и в процес на спиране.

