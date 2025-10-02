Военните духови оркестри са в основата на музикалната еволюция у нас след Освобождението. Това показва първото по рода си научно изследване за Гвардейския духов оркестър, представено в ефира на bTV от авторката му д-р Галя Радева.

Монографията „Гвардейският оркестър: началото“ обхваща периода от 1878 до 1944 г. и стъпва на хиляди непубликувани досега документи от Централния държавен архив, Военноисторическия архив във Велико Търново, библиотеката на Военна академия „Г. С. Раковски“, НБ „Св. св. Кирил и Методий“, БАН и десетки регионални хранилища.

„Това е едва първата част от над 130-годишната история на оркестъра – началото, което поставя стандарт за цялата музикална култура у нас“, подчерта Радева.

Първите военни духови оркестри у нас са организирани по образец на водещите европейски армии и носят „културата на Европа“ в младата държава. Те са и първите професионални състави след Освобождението – разположени във всеки гарнизон, присъстват на празници и чествания и бързо се превръщат в двигател на градската музикална сцена.

Изследването удостоверява, че първите грамофонни записи на професионален оркестър в България са именно на Гвардейския състав от 1904 г. Първото регистрирано произведение е „Българско хоро“ на Луи Мацак – диригент и плодовит композитор, оставил ярка следа в репертоара и обществената дейност на оркестъра.

Снимка: bTV

По думите на Радева гвардейците са „оркестърът на народа“ – отдавна познати и обичани от публиката. И днес присъствието им е емблематично – от държавните церемонии до националните празници, какъвто беше и Денят на независимостта, когато оркестърът звуча на Стамболовия мост във Велико Търново.

Проектът предстои да обхване и периода след 1944 г. до наши дни. „Историята е много по-голяма от един том – следва да опишем и пътя на Гвардейския оркестър през съвремието“, обобщава авторката.

Гвардейският духов оркестър остава културна визитка на България – у нас и в чужбина – и жива връзка между традицията, държавния церемониал и концертната сцена.

