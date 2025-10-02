Забранява се експлоатацията без разрешение на безпилотно въздухоплавателно средство в географските зони на безпилотни летателни системи, в които експлоатацията им е ограничена или забранена, както и в охраняемите граници на летищата за обществено ползване, реши Народното събрание с приетите на второ четене промени в Закона за гражданското въздухоплаване.

При нарушаване на забраната дронът се принуждава да кацне или се отстранява. Вредите, произлезли от принудителното приземяване на безпилотното въздухоплавателно средство или отстраняването му, се понасят от нарушителя, е записано в законопроекта.

Условията и редът за принудително приземяване на дроновете и за прилагане на принудителни мерки за отстраняването им се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министрите на отбраната, на транспорта и съобщенията, на вътрешните работи, на външните работи и председателя на ДАНС.

Рестрикциите за дроновете не се прилагат за дейности, извършвани в обществен интерес от държавни органи за охрана, отбрана, национална сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации, както и за нуждите на спешната медицинска помощ.

Министерският съвет определя зоните във въздушното пространство, в които може да се забранява или ограничава въздухоплаването, с изключение на управляемите структури въздушно пространство относно временно отделени зони, резервирани зони, ограничени зони, опасни зони и ad-hoc опасни зони на тактическо ниво, гласува НС.

Депутатите забраниха също неправомерното излъчване в радиочестотните ленти за гражданско въздухоплаване и/или създаването на смущаващи електромагнитни въздействия на средствата и системите, използвани в комуникацията, навигацията и обзора за гражданското въздухоплаване.

Контролните функции на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" се осъществяват от инспектори по въздухоплаването, назначени със заповед на главния директор на дирекцията, гласува парламентът.

Те ще имат право и да разпореждат вземането на проба за употреба на психоактивно вещество на лица, свързани с осигуряване на безопасността в гражданското въздухоплаване. Предвижда се глоба при отказ на проверка за употреба на психоактивни вещества.

По време на управлението, обслужването на въздухоплавателното средство, обслужването на пътниците, както и при управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване, лицата, извършващи съответната дейност, се забранява да са под въздействието на психоактивни вещества.

Летищните оператори и въздушните превозвачи са задължени да изпълняват мерки за киберсигурност, определени в Националната програма за сигурност, приеха депутатите. Операторът по наземно обслужване разработва, прилага и поддържа програма за сигурност, одобрена от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, се казва в законопроекта.

