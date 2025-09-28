Дания ще забрани всички полети на цивилни дронове над територията на страната тази седмица, за да гарантира сигурността, докато Копенхаген е домакин на среща на върха на ЕС с участието на държавни и правителствени ръководители.

Това заяви датското министерство на транспорта, предаде АФП.

„Дания ще бъде домакин на лидери на ЕС през следващата седмица, когато ще имаме допълнителен фокус върху сигурността. Затова от понеделник до петък (от 29 септември до 3 октомври) ще затворим датското въздушно пространство за всички полети на цивилни дронове“, подчертаха от министерството.

Мистериозни наблюдения на дронове из цяла Дания от 22 септември насам са довели до затварянето на няколко летища. Копенхаген намекна за възможна руска намеса, обвинения, които Москва отхвърли.

