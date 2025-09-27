Зачестиха руските провокации в натовското небе, а в отговор Брюксел заговори за създаване на европейска „стена срещу дронове“.

Вчера темата обсъдиха 7 държави от Източна Европа, сред които и България.

Как обаче може да изглежда такава обща защита?

Според НАТО тя трябва да включва различен тип дронове.

НАТО засилва отбраната срещу Русия след поредица нарушения на въздушното пространство

Един от възможните - американският MQ-9 Reaper или в превод – „Жътвар“.

MQ-9 Reaper
Снимка: bTV

 

Той е предназначен за дълготрайно наблюдение - до 27 часа - на голяма надморска височина.

Bayraktar TB2
Снимка: bTV

Друг вариант е турският Bayraktar TB2.

И той, и американският дрон са оборудвани със сензори, камери и боеприпаси, които им позволяват точно поразяване на цели на голямо разстояние.

Всяка бъдеща „стена срещу дронове“ обаче трябва да включва и мрежа от различни анти-дрон технологии: системи за радиоелектронна борба, които да заглушат или да „излъжат“ GPS-сигнала на враждебни апарати, наземни радарни инсталации от ново поколение и акустични сензори.

Основното предизвикателство пред европейския план е обработката на огромното количество информация от всички тези платформи.

За целта ще бъде използван изкуствен интелект.

Експертът по международна сигурност д-р Ивайло Иванов определи вчерашните прехванати руски летателни апарати от небето над Латвия като нарушение на суверенитета на страната.

Снимка: bTV

„Според мен Русия си е поставила нова цел и тя е да провокира НАТО възможно най-много, за да се опита да внесе разделение в рамките на Алианса за това доколко той е готов да защитава страните членки“, прогнозира той.

И беше категоричен – не става дума за хибридна война, тъй като при нея обикновено нападателят се опитва да остане скрит, докато тук „има открита явна провокация в бойни средства“.

„Русия ще продължи да тества НАТО, за да види докъде са неговите червени линии. Според мен колкото по-рано отговорим, толкова по-вероятно е да деескалираме ситуацията, отколкото да се окажем в ситуация, в която наистина ще бъдем поставени до стената без възможност за отговор“, каза д-р Иванов.

Той коментира и хипотетична ситуация, при която във въздушното пространство на страната ни навлизат три руски летателни апарата и се насочват към обекти със стратегическо значение.

„Решение в такава ситуация може да бъде взето от НАТО, тъй като страната ни е част от интегрираното въздушно пространство на НАТО, но всяка страна член е запазила своето суверенно право, дори да няма такова разрешение, сама да предприеме такива действия. Така че това е въпрос, който всяка страна може и самостоятелно да реши“, обясни експертът.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK