Зачестиха руските провокации в натовското небе, а в отговор Брюксел заговори за създаване на европейска „стена срещу дронове“.

Вчера темата обсъдиха 7 държави от Източна Европа, сред които и България.

Как обаче може да изглежда такава обща защита?

Според НАТО тя трябва да включва различен тип дронове.

Един от възможните - американският MQ-9 Reaper или в превод – „Жътвар“.

Той е предназначен за дълготрайно наблюдение - до 27 часа - на голяма надморска височина.

Друг вариант е турският Bayraktar TB2.

И той, и американският дрон са оборудвани със сензори, камери и боеприпаси, които им позволяват точно поразяване на цели на голямо разстояние.

Всяка бъдеща „стена срещу дронове“ обаче трябва да включва и мрежа от различни анти-дрон технологии: системи за радиоелектронна борба, които да заглушат или да „излъжат“ GPS-сигнала на враждебни апарати, наземни радарни инсталации от ново поколение и акустични сензори.

Основното предизвикателство пред европейския план е обработката на огромното количество информация от всички тези платформи.

За целта ще бъде използван изкуствен интелект.

Експертът по международна сигурност д-р Ивайло Иванов определи вчерашните прехванати руски летателни апарати от небето над Латвия като нарушение на суверенитета на страната.

„Според мен Русия си е поставила нова цел и тя е да провокира НАТО възможно най-много, за да се опита да внесе разделение в рамките на Алианса за това доколко той е готов да защитава страните членки“, прогнозира той.

И беше категоричен – не става дума за хибридна война, тъй като при нея обикновено нападателят се опитва да остане скрит, докато тук „има открита явна провокация в бойни средства“.

„Русия ще продължи да тества НАТО, за да види докъде са неговите червени линии. Според мен колкото по-рано отговорим, толкова по-вероятно е да деескалираме ситуацията, отколкото да се окажем в ситуация, в която наистина ще бъдем поставени до стената без възможност за отговор“, каза д-р Иванов.

Той коментира и хипотетична ситуация, при която във въздушното пространство на страната ни навлизат три руски летателни апарата и се насочват към обекти със стратегическо значение.

„Решение в такава ситуация може да бъде взето от НАТО, тъй като страната ни е част от интегрираното въздушно пространство на НАТО, но всяка страна член е запазила своето суверенно право, дори да няма такова разрешение, сама да предприеме такива действия. Така че това е въпрос, който всяка страна може и самостоятелно да реши“, обясни експертът.

