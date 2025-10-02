Идеята за закриване на Държавната автомобилна инспекция отново влезе в дневния ред на политиците. Повод стана информация за корупционен натиск върху членове от екипа на британския певец Роби Уилямс по време на престоя му у нас.

Според управляващи и опозиция структурата е излишна и дублира функции на МВР и КАТ.

„Това са хора с жилетки и палки, които спират камиони и се надяват да намерят нарушение, което по вълшебен начин може да изчезне“, коментира политическият анализатор Георги Харизанов.

Журналистът Стояна Георгиева допълни, че „ДАИ отдавна е възприемана като специализиран отряд за корупция“ и закриването ѝ би било стъпка към оптимизация на раздутата държавна администрация.

Идеята е функциите на ДАИ да бъдат поети от КАТ и да се използват модерни електронни системи за контрол – камери, датчици и тол-системата. По този начин човешкият фактор, смятан за най-сериозния риск от корупция, ще бъде елиминиран.

Въпросът обаче остава – дали закриването на инспекцията ще сложи край на корупционните практики или ще прехвърли проблема на друго място, казват анализаторите.

Вижте още във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK