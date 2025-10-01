Държавата обмисля да закрие ДАИ след скандала с подкупа, който нейни служители поискаха от екипа на звездата Роби Уилямс.

Управляващите и опозицията се скараха дали да затегнат контрола, или директно да ликвидират звеното.

Нов закон да задължи инспекторите на „Автомобилната инспекция“ да ходят с боди камери, подобно на полицаите, поиска опозицията.

„Паднала батерията, не могат да ги сложат, не могат да ги носят, всеки носи, когато му е кеф. Предложихме промяна в закона, за да може на концерта на „Айрън Мейдън“ да не се налага да проверяваме пак дали работи системата“, каза Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

Оказа се, че управляващите искат още по-твърди мерки.

„И бодита да им сложат – се тая. Моето предложение е категорично да се закрие незабавно тази агенция. Незабавно! Каквото искат – и комбинезон могат да им сложат“, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

„По тази тема подкрепям господин Борисов – да ги закриваме направо“, заяли лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски.

„По принцип трябва да се оптимизират държавните структури и да се види от кои има нужда и от кои не“, заяви от своя страна Ивелин Михайлов от „Величие“.

Част от опозиционните партии бяха категорично против.

„Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ. Чудя се кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата“, коментира Асен Василев от ПП-ДБ.

„Това предложение по-скоро ми прилича на рефрена – „Няма човек – няма институция – няма проблем“, каза Хасан Адемов от АПС.

Председателят на транспортната комисия обяви, че идеята не е нова и предвижда обща структура за контрол.

Очаква се идеята да бъде внесена в парламента от Министерския съвет.

