Държавата обмисля да закрие ДАИ след скандала с подкупа, който нейни служители поискаха от екипа на звездата Роби Уилямс.
Управляващите и опозицията се скараха дали да затегнат контрола, или директно да ликвидират звеното.
Нов закон да задължи инспекторите на „Автомобилната инспекция“ да ходят с боди камери, подобно на полицаите, поиска опозицията.
„Паднала батерията, не могат да ги сложат, не могат да ги носят, всеки носи, когато му е кеф. Предложихме промяна в закона, за да може на концерта на „Айрън Мейдън“ да не се налага да проверяваме пак дали работи системата“, каза Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.
Оказа се, че управляващите искат още по-твърди мерки.
„И бодита да им сложат – се тая. Моето предложение е категорично да се закрие незабавно тази агенция. Незабавно! Каквото искат – и комбинезон могат да им сложат“, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
„По тази тема подкрепям господин Борисов – да ги закриваме направо“, заяли лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски.
„По принцип трябва да се оптимизират държавните структури и да се види от кои има нужда и от кои не“, заяви от своя страна Ивелин Михайлов от „Величие“.
Част от опозиционните партии бяха категорично против.
„Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ. Чудя се кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата“, коментира Асен Василев от ПП-ДБ.
„Това предложение по-скоро ми прилича на рефрена – „Няма човек – няма институция – няма проблем“, каза Хасан Адемов от АПС.
Председателят на транспортната комисия обяви, че идеята не е нова и предвижда обща структура за контрол.
Очаква се идеята да бъде внесена в парламента от Министерския съвет.
