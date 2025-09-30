Роби Уилямс в камион, а до него инспектор от ДАИ: И шеги в социалните мрежи за абсурдната ситуация

Исканият и получен с Гугъл преводач подкуп предизвика освен възмущение и доза смях в социалните мрежи. С помощта на изкуствен интелект някои потребители дори вдъхнаха живот на абсурдната ситуация.

Роби Уилямс в камион, а до него инспектор от ДАИ, който с помощта на преводач го пита „Какво правим сега?“ - това е една от публикациите, които най-често се споделя в социалните мрежи.

На друг колаж са изобразени инспектори, които учат фрази на английски език. Според автора - за да не се излагат пред чужденците.

В трети колаж става въпрос за грешка в превода. Така вместо предупреждение, че се движат с 50 километра над ограничението, преводачът е объркал и поискал 50 евро.

Скандалът със служителите на "Автомобилна администрация", изнудвали за пари шофьори от екипа на Роби Уилямс, стигна и до европейския печат.

Сред изданията, които отразяват новината, са британските Ройтерс и "Индипендънт", "Шпигел" в Германия, "Франс Прес" и други медии във Франция.

В статиите си те отбелязват, че искането на подкупи е широко разпространено в България и цитират шеговит пост във Фейсбук, според който "Роби Уилямс е по-ефективен в борбата с корупцията от българските институции".