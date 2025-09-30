dalivali.bg
София
сега Незначителна облачност 15°
13 Разкъсана облачност 15°
14 Разкъсана облачност 16°
15 Разкъсана облачност 16°
16 Разкъсана облачност 16°
Последни
новини
Незначителна облачност
Космическо време

Последни новини

Откриха два трупа в хамбар на борда на кораб в Бургас

Откриха два трупа в хамбар на борда на кораб в Бургас
Българин е арестуван в Северна Гърция с мигранти в багажника

Българин е арестуван в Северна Гърция с мигранти в багажника

Škoda Group засилва присъствието си в България с ново депо за поддръжка на влакове

Прокуратурата иска поне 11 години затвор за Шон „Диди“ Комбс

Имотни измами с договори „на зелено“: Разследват строителни фирми, разузнаването следи трансакциите им

След опасно шофиране без книжка: Мъж заплаши с нож разследващ полицай в Ботевград

Бецалел Смотрич очерта „червените линии“ за мирния план на Тръмп: „Никаква роля за „Хамас“, Палестинската власт или Катар“

Военнослужещи унищожиха невзривен боеприпас край Каспичан

„Обърна се и го ухапа по главата“: Морски биолог е нападнат от акула край бреговете на Коста Рика

Фон дер Лайен: Решителни действия от наша страна биха довели до поврат във войната в Украйна
Светът

„Взели са прекалено на сериозно песента Forbidden Road“: Скандалът с подкупа стигна и до европейския печат

След като шофори от екипа на Роби Уилямс бяха изнудвани за пари, чуждестранни медии отбелязват, че искането на подкупи е широко разпространено в България

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:25 ч. 30.09.2025 г.

Скандалът със служителите на „Автомобилна администрация“, изнудвали за пари шофьори от екипа на Роби Уилямс, стигна и до европейския печат.

Сред изданията, които отразяват новината, са британските „Ройтерс“ и „Индипендънт“, „Шпигел“ в Германия, „Франс Прес“ и други медии във Франция.

Снимка: bTV

В статиите си те отбелязват, че искането на подкупи е широко разпространено в България. А в социалните мрежи се шегуват, че „Роби Уилямс е по-успешен в борбата с корупцията от българските власти”.

Снимка: bTV

„Шпигел“ шеговито коментира, че двамата български служители явно са взели прекалено на сериозно заглавието на песента на Роби Уилямс „Forbidden Road“.

С Google преводач е бил поискан подкупът от екипа на Роби Уилямс

Инцидентът, който се случи в четвъртък, е изненадал и шокирал шофьорите, които превозваха оборудването за концерта на попзвездата до такава степен, че те са подали жалба.

За двамата служители на „Автомобилна администрация“ последва уволнение. Те са били арестувани в неделя и обвинени, пише „Шпигел“, като се позовава на прокурор Десислава Петрова.

Изданието се позовава на българската информационна агенция БТА, която цитира Министерството на транспорта, че двамата служители са използвали тахометрите на камионите като претекст за проверка. Двама от шофьорите са платили подкупа, като общата сума е около 500 евро.

Арести в

Британските шофьори на камиони първоначално не разбрали какво искат от тях служителите. Затова се наложило те дори да използват преводаческата функция на мобилния си телефон, с чиято помощ помолили шофьорите да отидат до банкомат и да изтеглят пари.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Арести в "Автомобилна администрация", искали подкуп от шофьори на камиони с техника на Роби Уилямс

Арести в "Автомобилна администрация", искали подкуп от шофьори на камиони с техника на Роби Уилямс
С Google преводач е бил поискан подкупът от екипа на Роби Уилямс

С Google преводач е бил поискан подкупът от екипа на Роби Уилямс
Около 100 000 лева открити в дома на поискалия подкуп служител на "Автомобилна администрация" (ВИДЕО)

Около 100 000 лева открити в дома на поискалия подкуп служител на "Автомобилна администрация" (ВИДЕО)
Кремъл: Ако САЩ изпратят ракети Tomahawk в Украйна, кой ще ги насочва и ще дава координати за целите?

Кремъл: Ако САЩ изпратят ракети Tomahawk в Украйна, кой ще ги насочва и ще дава координати за целите?

Гроздан Караджов: Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са уволнени

Гроздан Караджов: Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са уволнени

Тази сутрин
Снимка: Асен Василев: Много е трудно да си съпредседател на партия, ако нямаш пълно доверие
Асен Василев: Много е трудно да си съпредседател на партия, ако нямаш пълно доверие
Снимка: Незаконно сметище в София продължава да расте: Кой изхвърля строителни отпадъци без разрешение?
Незаконно сметище в София продължава да расте: Кой изхвърля строителни отпадъци без разрешение?
Снимка: След поискания подкуп от екипа на Роби Уилямс: Започва проверка година назад в „Автомобилна администрация“
След поискания подкуп от екипа на Роби Уилямс: Започва проверка година назад в „Автомобилна администрация“
Лице в лице
Снимка: Пътят към върха
Пътят към върха
Снимка: Как да пазим сърцето си здраво?
Как да пазим сърцето си здраво?
Снимка: (Не)доверието в институциите
(Не)доверието в институциите
Тази събота и неделя
Снимка: Голям екран за финала и в София
Голям екран за финала и в София
Снимка: В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
Снимка: Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
120 минути
Снимка: В главната роля: Ваня Щерева
В главната роля: Ваня Щерева
Снимка: Народното творчество и спортните мечти
Народното творчество и спортните мечти
Снимка: Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол
Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол