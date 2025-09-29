Подкупи са взети от трима шофьори. Един - 300 евро и 2 за по 200 лв. Това стана ясно по време на брифинг.

Двамата шофьори не са имали пари в брой и са ги пратили да теглят от банкомат.

Комуникацията е осъществявана с Google Translate.

По-рано днес стана ясно, че в края на миналата седмица четири камиона, пълни с техника, са пътували по магистрала „Тракия“ към стадион „Васил Левски“ за концерта на звездата.

На влизане в столицата са спрени от автомобил на „Автомобилна администрация“, а служителите са им поискали подкуп.

Двамата служители са задържани.

От коментар на транспортния министър Гроздан Караджов за bTV стана ясно, че двамата инспектори са дългогодишни служители – работят в системата на ИААА от 2012 г. Срещу тях незабавно беше образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени.

"Като министър на транспорта и съобщенията оставам ангажиран с каузата да изчистим системата от наследените корупционни практики. И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с българската прокуратура и разследващи органи", каза още Караджов.

