Гроздан Караджов: Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са уволнени

Те са дългогодишни служители на ИААА, заяви транспортният министър за bTV

Снимка: btvnovinite.bg

Габриела Керемедчийска Габриела Керемедчийска

Публикувано в  11:48 ч. 29.09.2025 г.

Автомобилна администрация оказа пълно съдействие на органите на МВР за установяване и задържане на корумпираните служители от областната инспекция в София.

Това коментира пред bTV министърът на транспорта Гроздан Караджов. 

Арести в

По думите му двамата инспектори са дългогодишни служители – работят в системата на ИААА от 2012 г. Срещу тях незабавно беше образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени.

"Като министър на транспорта и съобщенията оставам ангажиран с каузата да изчистим системата от наследените корупционни практики. И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с българската прокуратура и разследващи органи", каза още Караджов.

