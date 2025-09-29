Двама служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са задържани при операция на СДВР заради това, че са поискали подкуп от 4-ма водачи на камиони, превозвали техниката на британската поп звезда Роби Уилямс за концерта му в София, който бе снощи, съобщава БНР.

Това се е случило в края в миналата седмица. Четирите камиона са били спрени при влизане в столицата от екип на ИААА.

Към момента не е ясно какъв е бил размерът на искания подкуп.

По информация на БНР водачите са подали сигнали в СДВР и в събота искалите подкуп са били задържани.

Очаква се по-късно днес от полицията и прокуратурата да дадат подробности по случая.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK