Феноменална неделя за България! Първо националите по волейбол станаха вицесветовни шампиони, изкарвайки десетки хиляди да ликуват по улиците, а после концертът на британската по звезда Роби Уилямс взриви с шоуто си стадион „Васил Левски“ в София.

Изпълнителят създаде феноменална атмосфера, близо 40 хил. души пяха с пълно гърло любимите си хитове.

Концертът на мега звездата беше точно това, което се очакваше – забавление от световна класа. За тези, които са виждали лошото момче на британския поп и друг път на сцената, със сигурност не бяха разочаровани. А онези, които за пръв път го видяха на живо, се присъединяват към многомилионното фенско движение на „хулигана“.

Концертът е част от турнето „Robbie Williams Live 2025” на световния артист, пише БГНЕС. То идва след биографичния музикален филм „Better Man“. Филмът, режисиран от Майкъл Грейси – „Най-великият шоумен“ проследява живота на Роби от детството му до славата му в Take That и забележителните му постижения като солов изпълнител.

"Това е моят живот, нямам планове да спирам"

Роби Уилямс вече 27 години е на върха – изпълнителят, който измина невероятен път от момчешката група Take That до статута на една от най-големите звезди в музикалната история. С над 85 милиона продадени албума, 14 албума №1 във Великобритания, 1,6 милиона билета, разпродадени само за един ден и легендарни концерти пред 375 000 души в Knebworth, Роби продължава да поставя рекорди и да предефинира начина, по който артистът трябва да се държи на сцена.

През септември 2022 г. Роби издаде своя четиринадесети албум №1 – XXV, в който преоткрива най-големите си песни с нов звук. Година по-късно, през ноември 2023 г., документалната поредица „Robbie Williams“ в Netflix разкри пред света истината зад славата – история, която докосна милиони зрители и оглави класациите в 22 държави.

