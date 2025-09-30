Софийски градски съд остави в ареста двамата служители на изпълнителна агенция „Автомобилната администрация“, поискали и получили подкупи от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София.

Според съда има опасност Георги Георгиев и Борис Борисов да извършат ново престъпление.

В съдебната зала един от задържаните служители обясни, че тримата шофьори са направили няколко нарушения, а даяджиите са им казали, че "този път ще направят компромис и ще ги пуснат".

Според разказа на служителите на „Автомобилната администрация“ шофьорите искали да им дадат подкуп, но те отказали, а после явно в яда си са пуснали сигнал за поискан подкуп, което не било вярно.

Подкупите от шофьорите на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София, са били поискани с помощта на приложението за превод на Google.

Двамата инспектори от ДАИ бяха задържани за 72 часа. В домовете им бяха открити 40 000 евро и 5 000 лева, за които се предполага че са събрани именно от подкупи. Прокуратурата поиска постоянна мярка за задържане на двамата мъже.

Предвиденото в закона наказание е лишаване от свобода до шест години, глоба от пет до 10 000 лева и лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност и лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност, както и конфискация до ½ от имуществото на виновния.

На този фон - вече тече и проверка в „Автомобилната администрация“ за това има ли и други случаи на корупция. Заради скандала премиерът Росен Желязков поиска създаване на ново контролно звено на пътя.

