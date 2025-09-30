dalivali.bg
След скандала със служителите на ДАИ: Росен Желязков поиска създаване на ново контролно звено на пътя

На този фон - вече тече и проверка в „Автомобилната администрация“ за това има ли и други случаи на корупция.

Габриела Керемедчийска Габриела Керемедчийска

Публикувано в  13:16 ч. 30.09.2025 г.

Започва вътрешна проверка за корупция в „Автомобилната администрация“. Причината - скандалът с ареста на двама служители на ДАИ, поискали и взели подкуп от екипа, превозващ техниката за концерта на Роби Уилямс. Реакция по случая и от премиера.

За 72 часа са задържани двамата инспектори от ДАИ, поискали и взели подкуп от трима от шофьорите, превозвали техниката за концерта на британската звезда Роби Уилямс. Очаква се по-късно през деня или в сряда прокуратурата да поиска постоянна мярка за задържане на двамата мъже.

На този фон - вече тече и проверка в „Автомобилната администрация“ за това има ли и други случаи на корупция.

А премиерът Росен Желязков заяви, че държавата има волята да реагира веднага за правоприлагането.

След скандала със служителите на ДАИ: Росен Желязков поиска създаване на ново контролно звено на пътя

Ето и подробностите:

След поискания и взет подкуп от двамата инспектори и десетките хиляди пари в брой, намерени у тях, „Автомобилната администрация“ започва цялостна проверка за корупция в агенцията.

„Проверка на областния отдел в София за 1 година назад. Всичко ще се проведи до основи. Абсолютно не трябва да има никакви документи в тези служители. Моето обяснение е, че тези пари са в следствие на подобна дейност. Да, има изискване за минимален английски език“, каза Владимир Колев от „Автомобилната инспекция“ към ИА „Автомобилната администрация“.

В студиото на „Тази сутрин“ бивш служител на агенцията казва, че част от ръководството вече е било замесено в корупционни скандали през годините, но продължава да заема ключови постове.   

„Този господин беше отстранен в миналото, защото бяха намерени 400 000 в дома на изпълнителния директор. Изпълнителният директор не проверява фирми“, каза той.

От центъра за изследване на демокрацията уточняват, че в миналото е имало „такса за работа“.

„За да влязат в ДАИ да работят вноската беше 20 000 лева. Сега се говори същото в евро. Горе-долу ги връщат  за около 6 месеца. Това не е лоша инвестиция“, каза Тихомир Безлов от центъра.

Заради скандала премиерът Росен Желязков поиска създаване на ново контролно звено на пътя.

