Борисов предлага да се закрие ДАИ

"Моето предложение е категорично да се закрие ДАИ. Иначе и комбинизон, и бодикамери да им се сложат, ще е все едно и също", Така лидерът на ГЕРБ коментира корупцията в Автомобилна администрация, която бе разкрита в последните дни.

Припомняме, че Софийският градски съд остави в ареста двамата служители на Изпълнителна агенция „Автомобилната администрация“, поискали и получили подкупи от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София.

Има две теми, с които правителството трябва да се справи – едната е водата, другата цените. Всичко останало е празнодумство.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента, предаде репортер на БГНЕС.

Относно твърденията на ПП-ДБ, изказани по-рано от Ивайло Мирчев в кулоарите, че Таки е близък партньор на Пеевски и Борисов, и е седмият премиер на България, Борисов заяви: Никога не съм го виждал и чувал.

„Човек да не се пошегува“, с думите Борисов коментира изказването си от миналата седмица, че правителството има петима премиери и обясни, че смисълът от казаното е, че без нито една от партиите, които го подкрепят, това правителство няма как да продължи, а опозицията както иска да си го тълкува.

Ние от две години не знаем имаме ли кмет в София или не, продължи Бойко Борисов.

Лидерът на ГЕРБ обясни, че не знае какви са предложенията на ДБ във връзка с бюджета.

Предложенията бяха ясни преди години – дългът стана 18 млрд., взимаха по 500 млн. на седмица, така че да не си даваме предложения, каза той и отрече управляващото мнозинство да е било рекорда.

Попитан има ли дупка в бюджета, риск от вдигане на данъци и минаване на 5% дефицит, Борисов отговори, че има още време и до вкарването на първия бюджет в евро в парламента и се надява приходните агенции да се справят.

Критиките от страна на опозицията, че сайтът за цените не работи, той поясни, че не е въпрос към него. По темата за разкритата корупция в ДАИ: Според съда има опасност Георги Георгиев и Борис Борисов да извършат ново престъпление, затова те остават в ареста.

В съдебната зала един от задържаните служители обясни, че тримата шофьори са направили няколко нарушения, а даяджиите са им казали, че "този път ще направят компромис и ще ги пуснат".

Според разказа на служителите на „Автомобилната администрация“ шофьорите искали да им дадат подкуп, но те отказали, а после явно в яда си са пуснали сигнал за поискан подкуп, което не било вярно.

Подкупите от шофьорите на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София, са били поискани с помощта на приложението за превод на Google.

Двамата инспектори от ДАИ бяха задържани за 72 часа. В домовете им бяха открити 40 000 евро и 5000 лева, за които се предполага, че са събрани именно от подкупи. Прокуратурата поиска постоянна мярка за задържане на двамата мъже.