Перник и няколко околни населени места осъмнаха без вода тази сутрин.

Става въпрос за Перник и град Батановци, селата Ярджиловци, Богданов дол, Мещица, Дивотино, Люлин и Големо Бучино, които се захранват от язовир "Студена".

Причината е превключване на част от съществуващ довеждащ водопровод към новоизградено трасе по водния цикъл.

От ВиК-Перник съобщават, че водата ще бъде пусната отново в следобедните часове на 1-ви октомври, сряда.

