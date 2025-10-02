Спасеното край Смолян мече загуби битката за живот, съобщиха от Министерство на околната среда и водите.

Животното беше открито в безпомощно състояние на 24 септември вечерта в река между селата Смилян и Кошница, и трябваше да бъде транспортирано за лечение в парка за танцуващи мечки в Белица.

Днес от МОСВ уточняват, че мечето е било прегледано от ветеринарни специалисти в Благоевград. Прегледът е потвърдил тежкото състояние на животното. Мечето е било изтощено, с рани от ухапвания в областта на врата, усложнени от инфекция и паразитно заболяване, което причинява големи страдания. Специалистите установиха, че няма следи от човешка намеса или огнестрелни рани.

От съобщението става ясно, че мечето е било прието в Центъра за защита на природата и животните в Добрич, където също са направени опити за подобряване на състоянието му.

"Благодарим на всички, които освен с професионалната си работа, и със сърце положиха огромни усилия да го спасим. Случилото се показва, че природата се развива по своите закони, но и ни напомня, че хората сме част от нея. Министерството на околната среда и водите ще продължи да работи за опазване на защитените видове животни и за намаляване на условията за възникване на конфликти между мечката и човека", казват от МОСВ.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK