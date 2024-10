„Вероятно 15 минути преди да удари беше ветровито и изведнъж стана много лошо. Появи се предупреждение след предупреждение за торнадо. Всичко се случи изведнъж. Тези прозорци избухнаха, грабнах двете кучета и се скрих под леглото“, разказа жителят на Форт Майър.

80 000 души са прекарали вечерта във временни убежища. На места няма водоснабдяване, а милиони са без ток часове наред.

Щетите тепърва ще се оценяват. Властите успокоиха, че разрушенията не са с мащабите на тези, оставени от урагана Хелън преди две седмици.

Drone video captures devastation from Hurricane Milton in Grove City and Manasota Key, Florida. pic.twitter.com/Wu8i1FlaOF