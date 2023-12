След масовата стрелба във Философския факултет на Карловия университет в Прага полицията проверява района заради опасения от бомба.

Чешката полиция съобщи, че 15 души са загинали. Нападателят е ликвидиран.

Според разкази на очевидци в социалните мрежи е стреляно както отвън, така и вътре в сградата, предава TNCZ.

Площадът „Ян Палах“ в центъра на Прага е затворен. На кадри във Фейсбук се вижда как много хора, сред които студенти, излизат от сградата и бягат.

Students hiding from a killer during a shooting at Charles University in Prague, Czech Republic, earlier today.



*reportedly* at least 11 people have been killed but the story is breaking so details may very well change...#prague #CzechRepublic pic.twitter.com/P6OYKjiIyW