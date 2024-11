Двигателят на самолет Boeing 787-9 Dreamliner с 249 пътници и екипаж на борда се възпламени във въздуха – само секунди след излитането си от летище край Рим. Полетът е бил предназначен към Китай.

Инцидентът е станал в неделя сутринта над летище „Леонардо да Винчи”, което е в непосредствена близост до Средиземно море.

Малко след излитането на машината моряк забелязал експлозия над морето, а след това и пламъци, излизащи от двигателя на Boeing 787-9 Dreamliner, съобщава италианското издание La Stampa.

Морякът информирал полицията, други свидетели на инцидента също съобщили за експлозия във въздуха.

Бреговата охрана е била предупредена около 10:20 часа. Два кораба са били насочени към посочените координати в случай на катастрофа.

Междувременно пилотът на самолета направил няколко обиколки над Средиземно море, за да изхвърли керосин.

След около 20 минути машината била насочена обратно към летището край Рим.

Пилотът направил аварийно кацане на „Леонардо да Винчи“, където вече били въведени извънредни мерки.

Кацането е осъществено в 11:06 часа, като самолетът е безопасно приземен. Всички 249 пътници успяват да напуснат самолета невредими.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">WOW: A bird strikes a Boeing 787's engine as it takes off from Rome, Italy. <a href="https://t.co/ZZ0EGJFwV2">pic.twitter.com/ZZ0EGJFwV2</a></p>— TabZ (@TabZLIVE) <a href="https://twitter.com/TabZLIVE/status/1855694963998359810?ref_src=twsrc%5Etfw">November 10, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Експерти изясняват причината за запалването на двигателя. Предполага се, че причината е сблъсък с птица. На пътниците е предложено да продължат полета си с друг самолет.

