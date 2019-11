Няколко души са били ранени при нападение с хладно оръжие в оживен търговски район в холандския град Хага, съобщава местната полиция, цитирана от „Ройтерс”.

Според холандски медии жертвите са били намушкани в района на „Хроте маркт”.

MORE: Lots of emergency services and police helicopter on scene after a stabbing incident with multiple injuries in The #Hague #Netherlands pic.twitter.com/QFv9d7gXyS