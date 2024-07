Китайска ракета се възпламени и разби, след като беше случайно изстреляна по време на наземно изпитание в неделя, съобщи компанията Space Pioneer в свое изявление. Ракетата се приземила в хълмист район на град Гунги в Централен Китай.

„Поради структурна повреда на връзката между тялото на ракетата и тестовата платформа, първата степен на ракетата се отдели от стартовата площадка по време на тест“, заявиха от Space Pioneer.

„След изстрелването бордовият компютър беше автоматично изключен и ракетата падна в дълбоките планини на 1,5 км югозападно от тестовата платформа. Тялото на ракетата падна в планината и се разпадна“, казаха още от компанията.

Няма пострадали в резултат на катастрофата, защото хората в района са били евакуирани преди изпитанието на ракетата.

