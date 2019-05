Почти 11 години след първото си гостуване в София, Лени Кравиц показа, че гласът му е станал още по-завладяващ, артистичното му вдъхновение и дивашката страст на сцената са още по-големи, а желанието му да бъде във възможно най-близък контакт с публиката е повече от искрено.

На 4 май американската звезда пя пред пълна зала в „Арена Армеец“. Почти половин час от продължилия точно 150 минути концерт беше запазен за една вълнуваща и незабравима разходка. През цялото време, посветено на тази споделена любов между артиста и неговите почитатели, Лени не спираше да поздравява, да се снима с хората и да раздава автографи.

Откриващото парче We Can Get It All Together е от Raise Vibration (Да увеличим вибрациите) – най-новият, 11-и студиен албум на Лени Кравиц, който той представя на настоящото си турне. Нямаше обаче видимо разсърдени фенове, че от този най-актуален проект на 4-кратния носител на „Грамми“ прозвучаха само още три неща – Low, Here to Love и Who Really Are the Monsters?

В Low се чува типичния whoo-вокал на Майкъл Джаксън. През 2001 г. Лени Кравиц сбъдва голямата си мечта да работи с Краля на попа, по време на неговия последeн студиен албум Invincible.

Друг свой идол – Боб Марли, Лени Кравиц почете с Get Up, Stand Up (1975). Реге парчето от 1975 г. влиза в репертоара на Лени през 2011 г.

Всичко останало от вечерта на 4 май ще се запомни като канонада от избухвания в началото на всеки хит. Един от най-големите – Fly Away, беше поднесен още с второто изпълнение, което докара до екстаз пеещата в хор зала. След това Dig In, Bring It On, American Woman, It Ain't Over 'til It's Over, Can't Get You Off My Mind, I Belong to You и Are You Gonna Go My Way само удължиха усещането за насладата от хубавата музика.

Снимка: Даниел Димитров

Преди Let Love Rule (Нека обичаме правилата) музикантът отправи и своето най-силно послание с думи: „Прекрасно е човек да се гордее със страната си. Всяка страна има свой химн, но аз вярвам, че е време да има един общ химн за всички страни. Защото всички ние сме хора, живеем на една планета – Земята, и всичко, което правим локално, се отразява на всички нас – глобално. Трябва да започнем да мислим като един човек“.

Накрая, докато пееше I wonder if I'll ever see you again (Чудя се дали ще те видя отново), Лени Кравиц обеща отново да се върне в София.