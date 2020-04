Легендарната рок група "Ролинг Стоунс", която се завърна с нова песен от 8 години насам, оглави за пръв път чарта на iTunes.

Групата пусна песента "Да живееш в призрачен град", като парчето светкавично се изстреля до върха на чарта за сингли на iTunes, оставяйки зад гърба си хитови изпълнители като Дрейк, Травис Скот, Дъ Уикенд и Джъстин Бийбър.

Мик Джагър заяви, че според него мелодията "ще резонира с времената, в което живеем в момента".

"Ролинг Стоунс" не бяха пуснали нова песен от "Doom and Gloom" и "One More Shot" през 2012 г. A перфектната за COVID-19 времена "Living in a Ghost Town" е била написана миналата година.

"Записахме тази песен преди повече от година в Лос Анджелис като част от нов албум", казва Кийт Ричардс пред Deadline.

"Но с Мик решихме, че това парче наистина трябва да излезе още сега", допълва легендарният китарист.

Видеоклипът към песента показва пустите улици на британската столица Лондон, Лос Анджелис и други градове по света.

"Аз съм призрак, живеещ в призрачен град / Можеш да ме търсиш, но не и да ме откриеш", пее Джагър в парчето.

Вижте повече за "Ролинг Стоунс" в Ladyzone.bg.