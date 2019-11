Черното кожено яке, което Оливия Нютън-Джон носи в последните сцени на филма от "Брилянтин", беше продадено за 243 200 долара на благотворителния търг, организиран от нея.

Прилепналият черен панталон към якето беше продаден за 162 500 долара. С тях Оливия Нютън-Джон е облечена, докато изпълнява песните "You're the One That I Want" и "We Go Together" с Джон Траволта в мюзикъла от 1978 г.

Снимка: Ройтерс

Нютън-Джон организира търга в Бевърли хилс, за да набере средства за раковата си болница в Мелбърн. Тя предложи още стотици спомени от дългата си кариера.

Актрисата и певица обаче е запазила някои бижута за дъщеря си, някои тоалети, които много харесва, както и наградите си "Грами".

Снимка: Ройтерс

През 1992 г. Оливия Нютън-Джон се разболя от рак на гърдата. Миналата година болестта се завърна с тумор в долната част на гръбнака.

Оливия Нютън-Джон има четири награди "Грами", включително и за запис на годината за "I Honestly Love Yоu" от 1974 г.