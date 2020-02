Аланис Морисет обяви, че тръгва на европейско турне през 2020 г., за да отпразнува 25-годишнината от излизането на студийния й албум "Jagged Little Pill".

Турнето в Европа на мултиплатинената изпълнителка и носителка на седем награди "Грами" ще бъде и в подкрепа на новия й албум "Such Pretty Forks In The Road".

Аланис Морисет наскоро пусна втория сингъл от предстоящия й албум - парчето "Smiling".

През 1995 г. Аланис Морисет се превърна в една от най-впечатляващите изпълнители и автори на песни в съвременната музика с дебютния си албум "Jagged Little Pill".

Слушайте "Smiling" и вижте повече за предстоящия "Such Pretty Forks In The Road" в Ladyzone.bg.