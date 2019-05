Хиляди граждани на София и различни поклонници от чужбина се събраха на площад „Независимост” в София за Събитието за мир - заключителното официално събитие, с което ще приключи посещението на папа Франциск у нас.

На площада има представители на различните вероизповедания в българската държава. Има група католици, представители на Израилтянския духовен съвет, на организация „Шалом”, както и на мюсюлманското вероизповедание, което е представено от главния мюфтия. Няма обаче представители на православната църква.

На фона на песента "We are the world" („Ние сме светът”), изпълнена от детски хор, папа Франциск бе посрещнат на площада. Шест деца, които символизират различните религии у нас, държат в ръцете си запалени факли.

Представители на шестте вероизповедания - православни, мюсюлмани, протестанти, евреи, арменци и католици - отправиха собствен призив за мир.

Светият отец прикани всички да си разменят знак на мира с думите на български: "Помирете се взаимно".

С папамобила си главата на Римокатолическата църква се отправи на обиколка на всички храмове на вероизповеданията.