Хеликоптер се разби в езеро в Роспорден, Франция, докато се опитва да загребе вода, за да се справи с пожара в неделя. Очевидец засне видео.

Пилотът, служителят на борда на хеликоптера и свидетел са откарани в местна болница, без да се съобщава за жертви, според изявление на местната община, пише Ройтерс.

Властите незабавно са предприели мерки за ограничаване на риска от замърсяване, заяви кметът Мишел Лусуарн в изявление в социалните медии.

