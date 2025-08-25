Гръцката полиция арестува 81-годишен мъж рано в понеделник в община Ермионида, в източен Пелопонес, след като е обвинен, че е влачел куче зад колата си. Животното е починало, пише в. "Катимерини".
Мъжът твърди, че е вързал кучето за задната част на автомобила си и е шофирал по местен път, причинявайки фатални наранявания.
Той е обвинен в нарушаване на законите за хуманно отношение към животните и е глобен по административен ред.
Случаят се разследва от полицейското управление в Ермионида.
