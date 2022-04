На борда на кораба "Царевна" с български моряци, който от над месец е блокиран край Мариупол, няма чужди лица, а информацията, която се разпространява, че е превзет, не отговоря на истината.

Това каза капитанът на кораба Павел Павлов в телефонен разговор с представител на компанията, мениджър на плавателния съд, откъдето предоставиха записа.

От него стават ясни датата и часът на разговора – 11 април, 10:07 ч.

„Корабът не е под обстрел и на борда няма никакви чужди лица от никоя страна, нито пък екипажът е бил заплашван от някоя от страните“, каза капитан Павлов.

Той, както и други моряци на кораба, казаха, че са в добро здравословно състояние, имат храна, вода, както и гориво.

Моряците също заявиха, че не са заплашени нито от руска, нито от украинска страна. Водят се сражения за овладяване на порта, които са на разстояние от кораба. Моряците се надяват, че няма да има поражения върху плавателен съд от случайни попадения.

На кораба „Царевна“ има 17 български моряци, които от седмици не могат да напуснат палубата. Министерството на отбраната и МВнР вече отрекоха информацията, че плавателният съд е превзет.

В неделя зам.-началникът на народната милиция на Донецката народна република (ДНР) Едуард Басурин съобщи, че украински националисти от "Азов", оттеглящи се от Мариупол, са заловили два чуждестранни кораба – „Царевна” и „Лейди Августа”.