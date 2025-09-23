Общо 38 отсечки от републиканската пътна мрежа до момента са сертифицирани за секционен контрол за измерване на средната скорост на движение, съобщават от Пътната агенция.

Към вече определените участъци се добавят още десет от първокласната мрежа, които са преминали задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология.

Всички сертифицирани до момента от Българския институт по метрология отсечки са:

АМ „Тракия“: Вакарел – Ихтиман;

АМ „Тракия“: Ихтиман – Вакарел;

АМ „Тракия“: Цалапица – Радиново;

АМ „Тракия“: Радиново – Цалапица;

АМ „Струма“: Сандански – Дамяница;

АМ „Струма“: Дамяница – Сандански;

АМ „Струма“: Българчево – Покровник;

АМ „Струма“: Покровник – Българчево;

АМ „Хемус“: Девня – Игнатиево;

АМ „Хемус“: Игнатиево – Девня;

АМ „Хемус“: Белокопитово – Каспичан;

АМ „Хемус“: Каспичан – Белокопитово;

АМ „Марица“: Любимец – Момково;

АМ „Марица“: Момково – Любимец;

АМ „Марица“: Момково – Свиленград;

АМ „Марица“: Свиленград – Момково;

АМ „Марица“: Харманли – Любимец;

АМ „Марица“: Любимец – Харманли;

Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци;

Северна скоростна тангента: Чепинци – Илиянци;

I-1: Слатино – Кочериново;

I-1: Кочериново – Слатино;

I-1: Жеглица – Срацимирово;

I-1: Срацимирово – Жеглица;

I-2: Струйно – Шумен;

I-2: Шумен – Струйно;

I-3: Долни Дъбник – Телиш;

I-3: Телиш – Долни Дъбник;

I-4: Български извор – Сопот;

I-4: Сопот – Български извор;

I-5: с. Тръстеник – с. Обретеник;

I-5: с. Обретеник – с. Тръстеник;

I-5: Одяланик – Тръстеник;

I-5: Тръстеник – Одяланик;

I-5: Полски Тръмбеш – Поликраище;

I-5: Поликраище – Полски Тръмбеш;

I-6: Беланица – Радомир;

I-6: Радомир – Беланица.

Списъкът с всички сертифицирани отсечки е публикуван на интернет страницата на Националното тол управление в секция „Въпроси и отговори“.

Данните се актуализират за всяка нова отсечка, преминала задължителната първоначална проверка. Той съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение.

Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което превозното средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост.

Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, нарушението се регистрира и данните се предоставят от Националното тол управление на МВР, което налага съответните санкции.

