Една история, изпълнена с много повече въпроси, отколкото отговори - откриха мъж, обявен за мъртъв преди 12 години, в Пирин.

Паркови служители открили незаконния му бивак в планината, при последвалата полицейска проверка се установило, че мъжът е обявен за издирване през 2008 г., а 5 години по-късно съдът го е обявил за мъртъв.

Какво се знае за него към момента?

Подробности разкрива директорът на Национален парк „Пирин“ Росен Баненски.

„Предполагаме, че около седмица мъжът е бил в парка, тъй като мястото, където е намерена палатката, е близо до река Дамяница в местността Чалин Валог, така че парковата охрана преди седмица е минала за упражняване на контрол за незаконен риболов. Там не е имало палатка, така че преди 3, 4 дни той си е опънал там палатката“, каза той.

При откриването му в парка и опит за задържане мъжът започнал да се държи агресивно, като обиждал парковите служители и дори опитал да прояви физическа агресия – но преди да успее, ситуацията била овладяна.

„Това е наложило потърсването на помощта на полицията“, поясни Баненски.

Той уточни – парковите служители нямат право да искат и проверяват лични документи, могат само да отправят предупреждения.

Но тъй като мъжът все пак е нарушител, той може да бъде административно глобен за незаконно опъване на палатка на територията на парк „Пирин“. Така, той може да получи от 500 до 5 000 лева.

По непотвърдена информация през цялото време, докато мъжът бил издирван, той се намирал и на територията на Гърция, където работил през годините. Защо не се е свързал със семейството си, което го е издирвало, все още остава неясно. Той вече е освободен от полицейското управление в Банско, дали обаче се е прибрал в Русе, откъдето е родом, предстои да стане ясно.

