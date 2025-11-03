Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че всъщност не обмисля да предостави на Украйна ракети с голям обсег „Томахок“, съобщи Ройтерс.

На въпрос на журналист на борда на президентския самолет „Еър Форс 1“ дали САЩ ще предоставят тези оръжия на Украйна, Тръмп отговори: „Не, съвсем не“.

На 31 октомври Пентагонът (Министерството на войната) даде зелена светлина на Белия дом да предостави на Украйна далекобойни ракети „Томахоук“, след като прецени, че това няма да повлияе негативно на американските запаси.

Окончателното решение обаче трябва да вземе президентът на Съединените щати.

По-рано този месец по време на работен обяд с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом Тръмп заяви, че предпочита да не предоставя ракетите на Украйна.

само дни преди срещата си със Зеленски, че САЩ имат „много „Томахоуки“, които потенциално биха могли да дадат на Украйна.

Обединеният щаб информира Белия дом за оценката си по-рано този месец, точно преди Тръмп да се срещне със Зеленски, който настоява ракетите да насочват по-ефективно към петролни и енергийни съоръжения дълбоко в Русия.

Американски и европейски представители бяха изненадани, когато Тръмп драматично промени тона си дни по-късно, заявявайки по време на откриващите си думи на работен обяд в Белия дом със Зеленски, че САЩ „се нуждаят“ от „Томахоуките“. След това той каза на Зеленски при закрити врати, че САЩ няма да ги предоставят – поне не засега.

Ракетата „Томахоук“ има обсег до 2500 километра. Тя може да носи една бойна глава с различна мощност. На въоръжение е във военноморските сили на 4 държави – САЩ, Великобритания, Австралия и Нидерландия.

Ракетата заедно с ускорителя е дълга 6 метра и 25 сантиметра и тежи около тон и 300 килограма.

Конвенционалната ѝ бойна глава е 450 килограма. Може да носи и ядрена бойна глава с мощност от 2 до 20 килотона. За сравнение – атомната бомба над Хирошима е била 13 килотона. Цената на такава ракета е близо 2 милиона долара.