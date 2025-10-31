Пентагонът даде зелена светлина на Белия дом да предостави на Украйна далекобойни ракети „Томахоук“, след като прецени, че това няма да повлияе негативно на американските запаси.

Военното ведомство оставя окончателното политическо решение в ръцете на президента Доналд Тръмп, според трима американски и европейски служители, запознати с въпроса, цитирани от „Си Ен Ен“.

По-рано този месец по време на работен обяд с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом Тръмп заяви, че предпочита да не предоставя ракетите на Украйна, защото „не искаме да се разделяме с неща, от които се нуждаем, за да защитим страната си“.

Обединеният щаб информира Белия дом за оценката си по-рано този месец, точно преди Тръмп да се срещне със Зеленски, който настоява ракетите да насочват по-ефективно към петролни и енергийни съоръжения дълбоко в Русия. „Томахоук“ имат обхват от около 1600 километра.

Оценката окуражи европейските съюзници на САЩ, които вярват, че САЩ сега имат по-малко извинения да не предоставят ракетите, съобщиха двама европейски служители. Тръмп също така заяви само дни преди срещата си със Зеленски, че САЩ имат „много „Томахоуки“, които потенциално биха могли да дадат на Украйна.

Американски и европейски представители бяха изненадани, когато Тръмп драматично промени тона си дни по-късно, заявявайки по време на откриващите си думи на работен обяд в Белия дом със Зеленски, че САЩ „се нуждаят“ от „Томахоуките“. След това той каза на Зеленски при закрити врати, че САЩ няма да ги предоставят – поне не засега.

Решението на Тръмп дойде ден след като той разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин, който каза на Тръмп, че „Томахоук“, които могат да ударят големи руски градове като Москва и Санкт Петербург – няма да имат значително въздействие върху бойното поле, но ще навредят на отношенията между САЩ и Русия, съобщи Си Ен Ен.

Тръмп не е свалил напълно ракетите от дневния ред, съобщиха източници преди това пред Си Ен Ен, а администрацията е изготвила планове за бързото им предоставяне на Украйна, ако Тръмп даде заповед.

През последните седмици Тръмп също така е толкова разочарован от нежеланието на Путин сериозно да обмисли мирните преговори, че миналата седмица одобри нови санкции на САЩ срещу руските петролни компании и отмени – засега – планирана среща с Путин в Будапеща, за да обсъди Украйна.

