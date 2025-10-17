Украинският президент Зеленски благодари на домакините си и поздравява американския си колега Доналд Тръмп за споразумението за прекратяване на огъня в Газа.

„Мисля, че с вашата помощ можем да сложим край на тази война“, каза Зеленски. Той добави, че Русия не постига големи успехи на бойното поле.

Украинският президент сподели, че е имал срещи с някои американски енергийни компании, които са готови да инвестират, когато войната приключи.

Снимка: Reuters

Тръмп похвали „много стилното сако“ на Зеленски, преди да започнат да отговарят на въпроси.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че той и украинският му колега Володимир Зеленски планират да обсъдят нови възможности, които биха позволили на Украйна да нанесе удари по-дълбоко в Русия, пише БГНЕС.

„Ще говорим за това. Това е нещо, за което ще говорим. Прав сте. Това е ескалация, но ще говорим за това“, каза Тръмп, когато беше попитан дали новите възможности ще бъдат обсъждани.

Снимка: Reuters

Американският президент не спомена конкретно въпроса за ракетите „Томахоук“, но се очаква, че тези американски ракети с голям обсег ще бъдат в центъра на днешните дискусии.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би било преждевременно да се предоставят на Украйна ракети „Томахоук“.

По време на срещата си с украинския президент Володимир Зеленски той изрази надежда, че първо ще бъде постигнат мир с Русия, предаде АФП.

Снимка: Reuters

„Надявам се, че няма да се наложи да ги използват. Надявам се, че ще успеем да приключим войната, без да се налага да мислим за „Томахоук“, каза Тръмп, докато стоеше до Зеленски в кабинета на Белия дом.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира планираната среща с руския лидер Владимир Путин в Унгария.

Американският президент започна с похвала за Виктор Орбан, министър-председател на Унгария и най-близкият съюзник на Путин в Европейския съюз.

Снимка: Reuters

„[Унгария е] страна, която е сигурна, тя е свършила много добра работа. Той [Орбан] е много добър лидер в смисъл на управлението на страната си. Той няма много от проблемите, които имат другите страни“, заяви Тръмп.

След го питаха дали на срещата ще присъства и Зеленски. Тръмп отговари, че това „още не е решено“ и подчерта, че Путин и Зеленски са в „лоши отношения“.

„Искаме да го направим удобно за всички. Ще участваме в тройки, но може да бъде разделено“, каза той.

