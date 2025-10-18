Американският президент Доналд Тръмп, който демонстрира възстановено разбирателство с руския си колега Владимир Путин, призова снощи украинския лидер Володимир Зеленски да прекрати военните действия, като остана глух към исканията на украинския президент за засилена военна подкрепа, посочва Франс прес.

„Срещата с украинския президент Володимир Зеленски беше много интересна и сърдечна, но му казах, както и на президента Путин, че е време да се сложи край на убийствата и да се сключи СПОРАЗУМЕНИЕ", написа Тръмп в социалните мрежи, като отбеляза, че двете воюващи страни трябва да „спрат там, където са в момента“.

„Нека и двамата да обявят победа, историята ще реши. Стига изстрели, стига смърт“, добави той, преди да отлети за Флорида.

При пристигането си там той повтори призива си пред журналистите: Украйна и Русия трябва „незабавно да спрат на сегашната фронтова линия“, пише БТА. „Спрете на фронтовата линия, където и да се намира тя, иначе нещата ще станат прекалено сложни“, заяви Тръмп.

От своя страна украинският президент отбеляза, че засега искането му за американски ракети „Томахок“ е било отхвърлено.

„Мисля, че Русия се страхува от „Томахок“, наистина се страхува, защото това е мощно оръжие", заяви Зеленски на пресконференция след повече от двучасовата си среща със своя американски колега в Белия дом. „Аз съм реалист“, отговори Зеленски на въпрос дали се надява да получи това оръжие.

Тръмп вече е изразявал резерви по отношение на евентуалната доставка на Украйна на тези ракети с обсег 1600 километра, на което Москва се противопоставя категорично.

„Надявам се, че ще успеем да сложим край на войната, без да се налага да мислим за "Томахок", заяви пред журналисти американският президент, седнал срещу своя украински колега около голяма маса, подредена за работен обяд.

Тези ракети биха позволили на Украйна да нанася удари в дълбочина по територията на Русия. По време на срещата с Доналд Тръмп Володимир Зеленски предложи размяна на ракети за "хиляди" украински дронове. Това обаче не убеди американския президент, както и "картите" с потенциални руски цели, които Зеленски му показа, съобщи украински източник.

Украинският лидер заяви, че руският президент „не е готов" за мир, но Доналд Тръмп заяви обратното по време на разговор с журналисти преди работния им обяд. „Президентът Путин иска да сложи край на войната", посочи американският президент, който в четвъртък проведе дълъг телефонен разговор със стопанина на Кремъл.

Руският и американският лидер се договориха да се срещнат скоро в Будапеща, Унгария, по време на телефонен разговор, който беше определен като "много продуктивен" от американска страна и „изключително откровен и изпълнен с доверие" от руска страна.

В този контекст, възстановеното разбирателство на американския президент с Владимир Путин е повод за безпокойство за Киев, особено след като снощи Тръмп представи пред Зеленски много положителна оценка за разговора си от предния ден с руския си колега.

Американският президент обаче намери и любезни думи за Володимир Зеленски. „Много силен лидер, човек, който е преживял много и човек, когото съм опознал добре", каза той за Зеленски Последната среща на Тръмп с Владимир Путин на 15 август в Аляска приключи без конкретен пробив за уреждане на войната в Украйна. Американският президент обаче не изпълни заплахите си за тежки санкции срещу Москва, посочва АФП.

