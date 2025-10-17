Страните членки може да отменят временно забраната за прелитане през въздушното си пространство на руския президент, ако потенциална негова среща в Будапеща означава стъпка напред към мир в Украйна.
Това заяви говорител на Европейската комисия.
От Брюксел уточниха още, че Владимир Путин и външният министър Сергей Лавров имат замразени сметки в Евросъюза, но не и забрана за пътуване в Общността.
Коментарите идват на фона на предположението за бъдеща среща Тръмп–Путин в Унгария.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK