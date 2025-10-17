Страните членки може да отменят временно забраната за прелитане през въздушното си пространство на руския президент, ако потенциална негова среща в Будапеща означава стъпка напред към мир в Украйна.

Това заяви говорител на Европейската комисия.

От Брюксел уточниха още, че Владимир Путин и външният министър Сергей Лавров имат замразени сметки в Евросъюза, но не и забрана за пътуване в Общността.

Коментарите идват на фона на предположението за бъдеща среща Тръмп–Путин в Унгария.

