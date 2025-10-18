Американският президент Доналд Тръмп не пое ангажимент Съединените щати да предоставят ракети „Томахоук“ на Украйна. Стъпка, за която Киев настоява.

По време на срещата между президентите на Съединените щати и Украйна Тръмп заяви, че Вашингтон ще търси дипломатическо решение на войната, докато Зеленски настоя, че мир е възможен само при гаранции срещу нова руска агресия.

На срещата в Белия дом Тръмп изрази колебание относно предоставянето на ракетите „Томахоук“ с думите, че това би било преждевременно и дори би довело до ескалиране на конфликта.

Какво представляват ракетите „Томахоук“:

Тръмп призова Русия и Украйна „да спрат, където са фронтовите линии“ и да започнат преговори за прекратяване на огъня.

Зеленски заяви, че според него руският президент Путин не е показал готовност да приключи войната.

„Томахоук“ са много опасни оръжия. Те са невероятни оръжия. Ако харесвате войната, те са едни от най-точните. Те са много мощно оръжие, но и много опасно оръжие. И това може да означава по-голяма ескалация, може да означава, че могат да се случат много лоши неща“, каза Доналд Тръмп, президент на САЩ.

„Мисля, че сега е моментът да спрем тази война. Смятам, че Путин не е готов, но съм уверен, че с ваша помощ можем да спрем тази война. И ние се нуждаем от тази помощ“, заяви украинският президен Володимир Зеленски.

След телефония разговор между Тръмп и Путин в четвъртък, сега Тръмп потвърди за потенциалната двустранна среща с Путин в Будапеща следващите седмици.

