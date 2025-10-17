Украйна съобщи, че разговорите около възможните доставки на далекобойни ракети „Томахоук“ от САЩ са „принудили“ руския президент Владимир Путин да се обади на своя американски колега Доналд Тръмп.

„Днешният разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и Путин показва как дори само обсъждането на ракетите „Томахоук“ вече е принудило Путин да се върне към диалог с Америка“, написа украинският външен министър Андрий Сибига в социалната мрежа X.

По-рано днес Тръмп и Путин проведоха телефонен разговор, след който републиканецът обяви, че ще се срещне с руския си колега в Будапеща.

По отношение на доставките на „Томахоук“ Путин заяви, че това би застрашило всяко мирно споразумение.

А украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се надява импулсът от мирното споразумение в Близкия изток да помогне за прекратяване на войната в Украйна.

Изявлението на Зеленски дойде след пристигането му в САЩ за разговори с Доналд Тръмп, предаде АФП.

„Утре е планирана среща с президента Доналд Тръмп — и очакваме, че динамиката на ограничаване на тероризма и войната, която сработи в Близкия изток, ще помогне за край на войната на Русия срещу Украйна“, написа украинският президент в X.

„Езикът на сила и справедливост неизбежно ще действа срещу Русия“, добави той.

На срещата с Тръмп Зеленски ще обсъди възможни доставки на далекобойни ракети „Томахоук“, способни да достигнат Москва от територията на Украйна.

„Вече виждаме, че Москва бърза да възобнови диалога веднага щом чуе за Томахоук“, каза украинският президент. Той добави, че ще се срещне и с американски отбранителни компании, за да обсъдят допълнителни доставки на системи за противовъздушна отбрана.

Зеленски пристигна само няколко часа след като руският президент Владимир Путин се обади изненадващо на Тръмп, като предупреди, че доставката на „Томахоук“ би застрашила мирните усилия. Двамата лидери се договориха да проведат нова среща на върха в Будапеща.

Дипломатическите усилия за уреждане на почти 4-игодишната война са намалели през последните два месеца, след като срещата между Путин и Тръмп в Аляска на 15 август не донесе съществени резултати.

Междувременно руските удари принудиха Украйна да въведе национални ротационни прекъсвания на тока за втори пореден ден, в студения сезон, когато температурите нощем могат да падат до нула градуса.

Москва е засилила бомбардировките по украинската енергийна и железопътна инфраструктура, докато настъплението по земята изглежда е застинало.

