“Току-що приключих телефонния си разговор с президента на Русия Владимир Путин и той беше много продуктивен. Путин поздрави мен и Съединените щати за великото постижение на мира в Близкия изток - нещо, за което по думите му „се мечтае от векове“.

Това коментира американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа.

„Аз наистина вярвам, че успехът в Близкия изток ще помогне в преговорите ни за постигане на край на войната между Русия и Украйна. Президентът Путин благодари на първата дама Мелания за нейната ангажираност с децата. Разговаряхме дълго и за търговията между Русия и Съединените щати, когато войната с Украйна приключи“, посочва Тръмп.

„В края на разговора се съгласихме, че следващата седмица ще има среща на нашите съветници на високо ниво. Първоначалните срещи на Съединените щати ще бъдат водени от държавния секретар Марко Рубио и други хора, които ще бъдат определени. Мястото на срещата също ще бъде определено. След това с президента Путин ще се срещнем на уговорено място - Будапеща, Унгария, за да видим дали можем да сложим край на тази „безславна“ война между Русия и Украйна. С президента Зеленски ще се срещнем утре в Овалния кабинет, където ще обсъдим разговора ми с президента Путин и много други неща. Вярвам, че с днешния телефонен разговор беше постигнат голям напредък“, коментира Тръмп.

