Москва има способността да нанесе удар „дълбоко в Европа“, предупреди полският външен министър, като заяви пред европейските лидери, че би било „неотговорно“ да не се построи стена от дронове на източната част на континента.

В изявление в Лондон във вторник Радослав Сикорски представи руски безпилотен самолет Shahed-136, свален в Украйна, и призова лидерите да се ангажират да подкрепят Украйна поне през следващите три години, пише Индипендънт.

Той заяви, че Украйна планира ресурси за борба през следващите три години и че западните лидери „трябва да убедят Путин, че сме готови да продължим по този път поне през тези три години“.

Сикорски добави, че се надява американският президент Доналд Тръмп да предостави на страната дългообхватни ракети „Томахок“, за да подкрепи ударите срещу руската инфраструктура.

Това става, след като Тръмп намекна, че може да е склонен да предостави на Украйна достъп до произведените в САЩ ракети с дълъг обсег, а президентът Зеленски ще пътува до Вашингтон за по-нататъшни преговори в петък.

В изявление в неделя американският президент каза: „Да, може би ще му кажа на Путин, че ако войната не приключи, много е вероятно да го направим. Може и да не го направим, но може и да го направим... искат ли да имат „Томахок“ ракети, насочени към тях? Не мисля.“

„Томахок“ ракетите биха могли да бъдат изключително ценни за Украйна, тъй като биха позволили на нейната армия да нанася удари по цели в Русия на разстояние до 1600 км, което значително би увеличило арсенала на Киев.

Руският президент Владимир Путин вече заяви, че такава стъпка би нанесла сериозна вреда на отношенията между Вашингтон и Москва.

Призивът на Сикорски идва на фона на предупрежденията на експерти за рязък спад в военната помощ, предоставяна на Украйна през лятото. В доклад, публикуван във вторник, германският мозъчен тръст Kiel Institute заяви, че военната помощ е спаднала с 43% от началото на 2025 г., въпреки подновените инициативи на НАТО, като списъка с приоритетни изисквания на Украйна (Purl).

Лидерите ще обсъдят четвъртото поколение на пакета, който предоставя оръжия на Киев, в сряда, когато министрите на отбраната на НАТО се срещат в Брюксел. В изявление преди дискусиите американският министър на отбраната Пит Хегсет заяви, че САЩ очакват страните да инвестират повече в инициативата за Украйна.

Шефът на НАТО Марк Рюте заяви в сряда сутринта, че военният алианс и Европейският съюз работят заедно в усилията си да създадат стена от дронове, както призова Сикорски.

Британският министър на отбраната Джон Хили заяви, че самолетите на страната му ще продължат да летят над Полша до края на тази година в рамките на удължаването на британския ангажимент на източния фланг.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK