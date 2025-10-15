Провокациите с дронове от страна на Русия и помощта за Украйна са акцентите на срещата на военните министри на държавите от НАТО в Брюксел. Тази вечер предстои и заседание в по-тесен формат – на военните министри на държавите-членки на евросъюза.

Инцидентите с дронове във въздушното пространство на държави-членки на НАТО от източния фланг очаквано ще е горещата тема.

Тази сутрин генералният секретар на Алианса Марк Рюте се обърна директно към Русия и заяви: „Ако предприемате нещо срещу нас, знайте, че имаме всичко необходимо за защита, Алиансът е много по-силен от Русия“.

„Реакцията трябва да е адекватна и дронове трябва да се унищожават, само когато има конкретна заплаха. В противен случай те трябва само да бъдат извеждани от въздушното пространство на територията на Алианса“, допълни Марк Рюте.

Днешната среща идва след решението за повишаване на разходите за отбрана от държавите членки от 2% на 5% от брутния вътрешен продукт по настояване на американския президент Доналд Тръмп. Само Испания не прие и днес може би предстоят деликатни моменти за нея, тъй като тук на срещата е американският министър на войната Пийт Хегсет.

По обед започва среща НАТО-Украйна. Ще се обсъждат покупките на американско оръжие за Киев, разноските за което поемат съюзниците. Темата е от особено значение само дни преди поредната трета среща в петък в Белия дом между американския президент Тръмп и украинския президент Зеленски.

