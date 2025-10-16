Президентът на САЩ Доналд Тръмп и лидерът на Русия Владимир Путин ще проведат телефонен разговор днес преди на посещение във Вашингтон утре да пристигне украинският президент Володимир Зеленски, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс.

Зеленски ще се срещне с Тръмп, за да иска повече военна подкрепа в момент, в който Киев и Москва ескалираха конфликта с масирани атаки по енергийна инфраструктура, докато НАТО обмисля как да отговори на нарастващите случаи на руски навлизания във въздушното пространство на страни членки на алианса, отбелязва Ройтерс.

