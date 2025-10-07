Очакваме яснота във връзка с възможността САЩ да предоставят на Украйна ракети Tomahawk, съобщиха от Кремъл във вторник. Според Русия тези оръжия на теория биха могли да носят ядрени бойни глави, съобщава „Ройтерс“.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков повтори позицията си, че за Москва доставките на Tomahawk в Киев ще бъде сериозна ескалация на войната.

Американският президент Доналд Тръмп каза, че иска да знае какво планира да прави Украйна с ракетите, преди САЩ да се съгласят да ги предоставят, тъй като не иска да ескалира войната.

Кое прави Tomahawk толкова мощни?

Крилатата ракета Tomahawk е ракета с голям обсег, която обикновено се изстрелва от море, за да атакува цели при удари с далечен обсег.

Ракетата има прецизно насочване и може да поразява цели от разстояние 1600 километра, дори в силно защитено въздушно пространство. Ракетата е с дължина 6,1 метра, размах на крилете 2,6 метра и тегло около 1510 килограма.

Цена и производство

Подразделението „Рейтиън“ (Raytheon) на американската компания "Ар Ти Екс" (RTX) произвежда ракетата Tomahawk, която не е ядрена и може да се изстрелва от суша или море. Според данните за бюджета на Пентагона правителството на САЩ планира да закупи 57 такива ракети през 2026 г. Средната им цена е 1,3 млн. долара всяка. В момента се полагат усилия за модифициране и модернизиране на тези оръжия, включително системите им за насочване, което е на стойност милиони долари.

Военните сили на САЩ и съюзниците им са тествали ракетата Tomahawk чрез системите за глобално позициониране Джи Пи Ес и са я използвали в оперативна среда, включително когато военноморските сили на САЩ и Великобритания изстреляха такива по бази на бунтовниците хуси в Йемен.

